Ciacci attacca Bellavia al GF Vip: “Se prende psicofarmaci non può stare qui!” – VIDEO

Giovanni Ciacci pretende attenzione per la sua storia di sieropositività e poi si perde in un bicchiere d’acqua quando deve esprimere pareri su Marco Bellavia e la sua attuale difficoltà a viversi le dinamiche del Grande Fratello Vip con la giusta serenità (che ha svelato di non avere al momento richiedendo l’aiuto dei compagni di avventura).

Ciacci attacca Bellavia: “Se prende psicofarmaci non può stare qui!”

Giovanni Ciacci, in maniera del tutto ignorante (perdonatemi ma è così), ha confidato che se una persona assume psicofarmaci, non può entrare nella Casa del Grande Fratello Vip.

Proprio lui, che ha puntato il dito contro Bellavia (che ne aveva evidenziato la bella storia), blaterando che la sua esperienza di vita era uguale a tutte le altre. Per questo “affronto”, Ciacci ha urlato in faccia a Marco che si doveva vergognare.

E mentre gli inquilini della Casa cercano di ridimensionarsi perché hanno fiutato il sentiment dell’esterno, l’ex assistente della Marini continua a dire cose sbagliate:

Ma non può entrare con gli psicofarmaci qua dentro, ma siamo pazzi?

Ciacci, che pretende (giustamente) di essere trattato come tutti, vuole cortesemente spiegarmi quale è la differenza tra assumere degli psicofarmaci e prendere le sue medicine? (Naturalmente la mia è una “provocazione”, ma so che capirete il senso).