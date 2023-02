Francesco Chiofalo dopo le prese di posizione di Stefano Fiordelisi, il padre di Antonella che ha presentato un esposto contro Gianluca Benincasa (impedendo l’ingresso al Grande Fratello Vip), ha vuotato il sacco sui social.

C’è poco da pensare, Gianluca ha detto la verità, quella che tutta Salerno e le persone che li conosco sanno. Compreso il sottoscritto. Infatti lo dissi subito appena lei entrò nel programma dichiarandosi single che non era vero e che in realtà erano super fidanzati in casa e che fingeva di essere single con la complicità di lui solo per entrare nel cast del programma.