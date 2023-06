Chi vince l’Isola dei Famosi? Il pronostico di Vladimir Luxuria

Chi vince l’Isola dei Famosi 2023? Parla Vladimir Luxuria, opinionista (insieme ad Enrico Papi) del reality show condotto da Ilary Blasi ogni lunedì sera in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

Secondo l’opinionista de L’Isola dei Famosi, il vincitore del programma potrebbe essere uno tra Marco Mazzoli, Cristina Scuccia e Pamela Camassa.

Intervistata da Novella 2000, Luxuria ha aggiunto:

Per quanto riguarda Marco e Paolo, secondo me diventeranno anche un duo televisivo. Potrebbero avere una trasmissione. Una seconda serata su Italia 1.

Personalmente credo anch’io che il trionfatore di questa edizione potrebbe essere Mazzoli: voi cosa ne dite?

— L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 29, 2023

— L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 29, 2023

Rovazzi ha un messaggio speciale per il suo amico Marco Mazzoli! ❤️ #Isola pic.twitter.com/3oXxyJJIZO

Intervistata da Novella 2000, Luxuria racconta in dettaglio quale impressione ha avuto facendo la conoscenza dell’affascinante Bastian:

Come mi è sembrato a primo impatto? Io avevo un po’ di timore perché non sapevo come lui avesse reagito.

In realtà segue l’Isola dei Famosi, anche se non conosce l’italiano e con Ilary parlano in inglese. Si è molto divertito. L’ho trovato simpatico, affabile e rispettoso. Chiacchierava con le persone e lasciava i propri spazi a Ilary.

Abbiamo parlato per un’oretta. Volevo un po’ sperimentare il mio tedesco, poi siamo passati all’inglese. E stato disponibile al dialogo. Ho chiesto tante cose su di lui, ma anche su lui e Ilary, perché poi io sono impicciona e mi piace sapere le cose, ma rispetto la privacy.