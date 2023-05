Vladimir Luxuria, opinionista de L’Isola dei Famosi, ha avuto il piacere di conoscere Bastian Muller, attuale fidanzato di Ilary Blasi, conduttrice del reality show.

Intervistata da Novella 2000, Luxuria racconta in dettaglio quale impressione ha avuto facendo la conoscenza dell’affascinante Bastian:

Come mi è sembrato a primo impatto? Io avevo un po’ di timore perché non sapevo come lui avesse reagito.

In realtà segue l’Isola dei Famosi, anche se non conosce l’italiano e con Ilary parlano in inglese. Si è molto divertito. L’ho trovato simpatico, affabile e rispettoso. Chiacchierava con le persone e lasciava i propri spazi a Ilary.

Abbiamo parlato per un’oretta. Volevo un po’ sperimentare il mio tedesco, poi siamo passati all’inglese. E stato disponibile al dialogo. Ho chiesto tante cose su di lui, ma anche su lui e Ilary, perché poi io sono impicciona e mi piace sapere le cose, ma rispetto la privacy.