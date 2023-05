Helena Prestes, dopo aver vinto una prova contro Alessandra Drusian, Pamela Camassa e Cristina Scuccia, è rientrata ufficialmente in gioco all’Isola dei Famosi ma ha deciso di isolarsi dal resto del gruppo.

Isola dei Famosi, Helena si confronta con Pamela

Subito dopo la diretta di lunedì sera, Pamela e Helena hanno avuto modo di confrontarsi: “Il tuo carattere è troppo per me perché sei esuberante, non riesco a stare con una persona così”, ha spiegato la compagna di Filippo Bisciglia.

“Non hai mai chiesto niente su di me, come fai a dire che io non sono come Cristina, senza neanche conoscermi. Tu non ti sei mai aperta con me. Per voi è sempre la mia esuberanza che non va bene”, ha risposto Helena.

La modella si è sfogata anche in confessionale:

Sento tutti contro di me, non sento sguardi belli, hanno paura di me? Non so, ho già cercato di mostrare la parte buona di me, ma non ci credono.

Pure Alessandra Drusian ha commentato il ritorno in gioco di Helena:

Noi ce l’abbiamo messa tutta affinché non vincesse e non avesse la possibilità di rientrare. Non la so prendere o probabilmente non c’è proprio empatia tra me e lei. Staremo a vedere questa settimana come si evolverà questa situazione. Tutti imparano dai loro errori, ma lei…

La decisione di Helena

Helena Prestes, ferita dal resto del gruppo, ha deciso di isolarsi da loro rinunciando pure alla razione di cibo quotidiana che le spetta per procurarselo da sola.

La naufraga de L’Isola dei Famosi ha dormito anche distante dal resto del gruppo: come finirà questa faida?