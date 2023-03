Chi vince il Grande Fratello Vip? Il pronostico di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli, intervistata dal buon Mario Manca su Vanity Fair, ha svelato se tornerà o meno al Grande Fratello Vip (nel ruolo di opinionista) e chi vincerà secondo lei.

Magari adesso mi arriverà una vagonata di soldi e cambierò idea? Non credo. Come ho già detto, credo che sia l’ora di Giulia Salemi e di tante ragazze che sono cresciute con il GF Vip.

Non ci sarebbe nulla in grado di farmi cedere? Tanto denaro (ride, ndr). Rimango produttrice, dopotutto.

Ho un altro lavoro, che è tanto di testa, e ho tanti settori da gestire. Lavoro con le stesse persone da tantissimi anni e un po’ mi è dispiaciuto non seguirle come un tempo, anche se il Gf mi ha comunque dato tanto. SDL è la mia creatura così come il Gf è la creatura di Alfonso.

E per quanto riguarda il suo pronostico sul vincitore del Grande Fratello Vip, svela:

Non so se posso dirlo: per motivi diversi meriterebbero Nikita, perché è quella che è riuscita a rimanere fredda e a gestire tutto senza mai urlare, e Oriana, che io non amo ma che ha creato l’apocalisse non appena è entrata. Avrei detto anche Tavassi se fosse rimasto quello che era quando è entrato.