Chi vince il Grande Fratello? Beatrice Luzzi resta la favorita

Tra i “dolori” della serata una doppia eliminazione per Anita Olivieri e Paolo Masella, tra le “gioie” l’annuncio del terzo finalista: Massimiliano Varrese che dovrà contendere la posizione con Beatrice Luzzi e Rosy Chin.

Per gli esperti Sisal la favorita alla vittoria di questa edizione, a 1.33, è Beatrice Luzzi.

Lo storico volto di Vivere dovrà però fare i conti con Perla Vatiero che, dopo aver scampato una squalifica e una bufera mediatica, resta stabile sul podio della vittoria in un testa a testa con Giuseppe Garibaldi.

Entrambi gli inquilini sono, infatti, offerti a 4.00. Mentre Varrese, seppur in accesso privilegiato alla finale, al momento non sembra essere tra i papabili vincitori visto che il suo trionfo pagherebbe 16 volte la posta.

Vale lo stesso per Rosy Chin: la chef, imprenditrice e food blogger milanese di origini cinesi che sta facendo appassionare il pubblico seppur anche lei già in lizza per la serata conclusiva del 25 marzo non sembrerebbe destinata a conquistare la vittoria del GF. Sisal la quota a 12.00.

Che la vincitrice della 17° edizione del Grande Fratello sia una donna non vi è infatti (quasi) dubbio: la vittoria femminile si gioca a 1.22 rispetto a quella maschile data a 3.50.

Nella storia del reality è già successo per ben 6 volte – tutti ancora ricordiamo la “pioniera” Cristina Plevani – e questa potrebbe essere la settima.

Non ci resta che scegliere per chi fare il tifo e aspettare lunedì!