Chi vince Amici 22? In attesa della semifinale di sabato 29 aprile, scopriamo cosa dicono i pronostici non solo di bookmaker ma, in questo caso, anche dei volti che hanno reso unica questa edizione, partendo da NDG intervistato da SuperGuidaTv.

Chi vince Amici 22? Il pronostico di NDG

NDG nella scuola di Amici 22 è entrato come allievo di Lorella Cuccarini e, proprio per questo motivo, ha svelato alcuni retroscena sulla sua ex professoressa di canto:

Lorella mi ha dato la grande opportunità di entrare nella scuola, per questo le devo tanto. Mi è sempre stata vicino, mi ha stimolato a fare tanto. Mi ha fatto fare la prima lezione di staging, dove io sembravo un tronco. Lei insieme a Spillo, il ballerino professionista di Amici, mi davano le dritte, mi aiutavano ad imparare come muovermi sul palco, mi ha spronato molto. Lei è stata sempre disponibile a vedermi, a parlare. Veniva a tranquillizzarmi. Ancora oggi è sempre presente, ma non solo con me anche con gli altri. Lei prende Amici non solo come un lavoro ma come uno spazio dedicato ai giovani. Ti prende sotto la sua ala protettiva, è una figura di riferimento che è lì non solo per fare televisione ma perché ci credo veramente.

E per quanto riguarda il pronostico sul vincitore dell’edizione, svela:

Beh non vorrei che ci rimanesse male qualcuno, ho legato un po’ con tutti. Con quasi tutti quelli che sono usciti ci siamo rivisti. Uno con cui ho creato un bel rapporto è Tommy Dali. Partendo dal presupposto che voglio bene a tutti, se proprio devo scegliere, faccio il tifo per Maddalena e Wax.