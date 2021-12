Chi lascia il Grande Fratello Vip e chi resta? Le decisioni dei Vipponi

Questa sera, venerdì 17 dicembre, nuovo importante appuntamento con il Grande Fratello Vip, durante il quale scopriremo chi saranno i Vipponi che decideranno di lasciare il reality e chi invece continuerà per i prossimi mesi – salvo eliminazione al televoto – l’avventura nella Casa.

Grande Fratello Vip: chi lascia

Nel precedente appuntamento con il Grande Fratello Vip, tra coloro che sono stati chiamati ad esprimere la propria decisione, solo Francesca Cipriani ha annunciato la sua decisione di lasciare la Casa di Cinecittà per problemi di salute.

Stasera, dunque, la restante parte dei coinquilini dovrà esprimere la propria decisione e al momento in tre sembrano essere intenzionati a tornare alla vita reale dopo circa 3 mesi di reclusione nella spiatissima Casa.

Si tratta di Aldo Montano, il quale aveva già paventato la possibilità di salutare i suoi inquilini per poter trascorrere le festività natalizie in famiglia. Tra gli altri anche Manila Nazzaro, che dopo una “strana” telefonata in confessionale con i propri cari aveva annunciato la possibilità sempre più concreta di lasciare il reality.

Infine Davide Silvestri ha manifestato fino all’ultimo qualche dubbio in merito alla possibilità di restare in Casa, ma nel frattempo ha pensato a chi potrebbe nominare.

Per tre (possibili) uscite, ci saranno però anche tre nuovi ingressi!