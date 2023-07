Roberta De Grazia è una delle tentatrici di Temptation Island che sta interagendo con Giuseppe Ferrara, fidanzato 24enne con Gabriela Chieffo e attuale partecipante al reality show.

Chi è Roberta e dove l’abbiamo già vista? La bionda tentatrice non è un volto nuovo della TV. I più attenti l’avranno riconosciuta per il suo passato a Uomini e Donne nel ruolo di corteggiatrice di Mariano Catanzaro.

All’epoca dei fatti Roberta era totalmente diversa ed aveva un look che si discosta molto dallo stile odierno.

Capelli lunghi e scuri ben distanti dal caschetto biondo platino di oggi, ecco alcune foto.

Roberta De Grazia è nata a Torre del Greco, in provincia di Napoli, nel 1999, ha 24 anni e lavora come ballerina e studia lingue straniere.

QUI IL SUO PROFILO INSTAGRAM.

Penso che il pubblico abbia voglia di divertirsi, di continuare a credere nell’amore e sia spinto dalla curiosità di vedere come va a finire tra le coppie. Immedesimandosi nelle dinamiche, tifando affinché le persone rimangano insieme. Ha un pubblico trasversale. Mi scrivono ragazze di 12 anni e signore di 60.

E sulla scelta delle coppie ha svelato:

In fase di casting metto in campo un istinto da giocatore d’azzardo. Mi lascio guidare e scommetto sulle persone che penso siano adatte. Per selezionarne sette ne ho viste 150.