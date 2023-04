Nathaly Caldonazzo, nuova naufraga dell’Isola dei Famosi, ha una figlia di nome Mia, nata dalla relazione con l’imprenditore partenopeo, Riccardo Sangiuliano. Ma chi è la giovane conosciuta già in occasione della partecipazione dell’attrice e showgirl al Grande Fratello Vip?

Chi è Mia Sangiuliano, figlia di Nathaly Caldonazzo

Mia Sangiuliano, figlia di Nathaly Caldonazzo, è nata nel 2004. Sebbene la relazione tra la madre ed il padre sia naufragata, il rapporto mamma-figlia è sempre stato molto forte.

Mia Sangiuliano, così chiamata in onore di Mia Farrow, “E’ una ragazza in gamba, sono orgogliosa di lei”: così parlava la madre Nathaly Caldonazzo nella Casa del GF Vip poco prima di poterla incontrare, in occasione di una sorpresa.

“Ne ha superate tante con grande forza e carattere, anche se non me lo dimostra sempre, perché essendo mamma so essere pesante. Abbiamo un legame unico”, aveva aggiunto l’attrice, la quale aveva spiegato che proprio la figlia Mia l’avrebbe messa in guardia rispetto ad una sua relazione amorosa poi non andata a buon fine:

Ha intuito prima di me che la persona che mi stava accanto fosse sbagliatissima. Nonostante avesse solo 11 anni, lo ha sempre definito un deficiente e aveva ragione.

Parlando ancora della figlia Mia, la naufraga dell’Isola 2023 aveva postato su Instagram una loro foto insieme commentando: “L’amore vero aggiusta tutto”.