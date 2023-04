Chi è il fidanzato di Nathaly Caldonazzo, Isola dei Famosi 2023: la storia con Andrea Ippoliti e l’amore per Troisi

Nathaly Caldonazzo torna all’Isola dei Famosi 2023 dopo la sua precedente esperienza nel 2017. Questo porta ad accendere i riflettori sulla sua vita privata: chi è il suo attuale fidanzato? Scopriamo tutto sulla vita privata della naufraga della nuova edizione dell’Isola.

Chi è il fidanzato di Nathaly Caldonazzo: la vita privata della naufraga

Sebbene non ci siano notizie ufficiali, come riporta anche Il Gazzettino nell’edizione online, pare proprio che Nathaly Caldonazzo abbia un fidanzato. Si tratterebbe di Giampaolo Celli, ex calciatore della nazionale giovanile e stilista di una Maison di abiti da sposi.

La notizia del presunto nuovo fidanzato di Nathaly Caldonazzo era giunta nel settembre scorso ed anche il sito Rumors.it ne aveva parlato spiegando che si trattava del padre di una nota Tiktoker, Aurora Celli. La loro relazione, inizialmente sarebbe nata per motivi di lavoro, salvo poi trasformarsi in qualcosa di più profondo.

La nuova storia sarebbe iniziata dopo quella con l’imprenditore Andrea Ippoliti con il quale la Caldonazzo partecipò nell’estate del 2019 al programma Temptation Island Vip.

Il programma, tuttavia, mise a dura prova la loro relazione ed i loro sentimenti, tanto da porre fine a quella storia in maniera piuttosto turbolenta.

Tra i precedenti amori noti di Nathaly, anche quello con Massimo Troisi: la showgirl fu l’ultima compagna del noto attore scomparso nel 1994. Lei lo ha sempre definito il suo “grande amore”.