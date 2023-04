Nel corso dell’ultima puntata di Verissimo andata in onda domenica 16 aprile, Ilary Blasi chiacchierando con Silvia Toffanin della nuova Isola dei Famosi in partenza oggi, lunedì 17 aprile, ha spoilerato in maniera involontaria uno dei concorrenti che era sparito dai radar.

Concorrenti Isola dei Famosi, lo spoiler involontario di Ilary Blasi

Lui è Gian Maria Sainato presente, così come è stato mandato in onda a Verissimo, nel backstage del servizio fotografico dell’Isola dei Famosi. Tra i nomi degli attuali naufraghi, infatti, il suo era sparito.

Tuttavia, come precisa anche Davide Maggio: