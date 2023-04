Marta Fascina è una figura centrale in questo momento. Compagna di Silvio Berlusconi, attualmente ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano per una presunta patologia del sangue, è anche colei alla quale nelle ultime ore in tanti si sono rivolti, domandando con apprensione quali fossero le condizioni di salute dell’ex premier.

Marta Fascina, compagna di Silvio Berlusconi: chi è

A raccontare quello che sta accadendo in queste ore è stato Il Messaggero. Silvio Berlusconi e Marta Fascina avrebbero continuato a comunicare tramite telefono, separati dal vetro del reparto di terapia intensiva. “Sei la mia rosa, sei il mio tulipano”, le avrebbe detto. “Amore mio, andrà tutto bene”, sarebbe stata la replica di lei. Conversazioni intime, quelle riferita dal quotidiano.

La Fascina viene considerata la quasi consorte del Cavaliere. Non è un caso che lui la chiami già “mia moglie” e che lei tenga al dito l’anello nuziale di Damiani. In questo momento Marta sta agendo da tramite universalmente accettato tra famiglia e partito, tra famiglia e governo, ma anche tra famiglia e azienda e perfino tra famiglia e società.

Tutti, insomma, in questo momento farebbero riferimento a lei per ricevere gli aggiornamenti costanti.

Ma chi è davvero Marta Fascina? Nata in Calabria a Melito di Porto Salvo, si è poi trasferita all’età di 8 anni a Portici, in Campania. Classe 1990, ha 33 anni, 54 in meno di Berlusconi. Una Laurea in Lettere all’Università degli Studi di Roma La Sapienza con una tesi su Turturro, è un membro della Camera dei Deputati per Forza Italia dal 2018.

La storia d’amore con Silvio Berlusconi è iniziata tre anni fa, dopo la fine della precedente relazione del Cav.

Donna molto discreta, amante del calcio e tifosa del Milan, la coppia si è unita lo scorso anno, sabato 19 marzo 2022, in quello che è stato definito un “matrimonio simbolico”, celebrato a Villa Gernetto, a Lesmo, in Lombardia.

In quella occasione Marta aveva detto: