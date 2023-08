Chi condurrà Temptation Island Winter? Cinque nomi in lizza (ma uno è sempre più lontano da Mediaset)

La novità del prossimo inverno di casa Mediaset, sarà la messa in onda di Temptation Island Winter, la versione invernale del classico programma estivo che mette alla prova i sentimenti delle coppie protagoniste. Ma chi lo condurrà? Al momento vige il massimo riserbo e la stessa autrice, Raffaella Mennoia, qualche settimana fa aveva commentato: “non si è ancora parlato come produzione interna”.

Chi condurrà Temptation Island Winter?

Tuttavia tra le pagine del settimanale DiPiù sarebbero emersi i nomi delle papabili conduttrici di Temptation Island versione Winter. Stando alla rivista ripresa da Biccy, sarebbero cinque, nel dettaglio le ipotesi al vaglio.

Partendo dal presupposto che Filippo Bisciglia potrebbe continuare ad essere l’ipotesi più quotata, tra gli altri nomi in lizza spuntano quelli di Maria De Filippi e di Silvia Toffanin che da tempo sarebbe alla ricerca di “una trasmissione serale con la quale misurarsi”.

Tuttavia non mancano i nomi di Lorella Cuccarini e della stessa Raffaella Mennoia, braccio destro della De Filippi, mentre “l’ultima voce clamorosa” riguarderebbe Ilary Blasi. Quest’ultima tuttavia, dopo la fine dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi non sarebbe comparsa in alcun progetto Mediaset, dunque questa ipotesi sarebbe di fatto sempre più remota.