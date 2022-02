Cecilia Rodriguez, attraverso le sue storie di Instagram, ha voluto fare delle precisazioni sul Grande Fratello Vip, ponendo l’accento sull’atteggiamento assunto da Delia Duran nella Casa.

Volevo difendere la mia cultura. In questo GF Vip ho sentito dire “io sono sudamericana e noi sudamericani siamo così“. Non è vero, non confondiamo le cose. – riporta Isa&Chia – E’ vero, a livello culturale siamo diversi, noi siamo tanto di contatto, baci, abbracci e balletti perché noi siamo nati in mezzo alla musica, alla salsa. Siamo nati con quella musica lì e sapete come sono questi balli, molto sensuali. Però non confondiamo una cosa con l’altra. Ci tengo a dirlo, noi sudamericani non siamo tutti così.