C’è posta per te sbarca a Verissimo ma senza Alessia tradita dal marito con la cugina

A Verissimo approdano le storie di C’è posta per te. Dopo il grande successo della prima puntata del programma del sabato sera condotto da Maria De Filippi su Canale 5, il rotocalco di Silvia Toffanin si avvia verso una piccola ma gradita rivoluzione. Si parte oggi con la storia di Fernando, Susanna e Giada, mentre non ci sarà la “queen” Alessia Quarto, la ragazza tradita dal marito con una sua cugina.

C’è posta per te, le storie a Verissimo

A Verissimo da questo sabato arrivano le storie di C’è posta per te con uno spazio ad hoc che racconterà il dietro le quinte del people show del sabato sera di Canale 5 con le reazioni a caldo dei partecipanti alla trasmissione di Maria De Filippi. Nel corso della parentesi dedicata a C’è posta per te vedremo anche cosa è successo dopo la trasmissione.

Nel nuovo spazio, Verissimo cercherà di rispondere alle domande del pubblico da casa su quello che succede ai protagonisti delle storie dopo l’apertura della fatidica busta. Si parte subito questo pomeriggio on la storia di Fernando, Susanna e Giada.

Alessia Quarto, però, ovvero la protagonista indiscussa della prima puntata, non ci sarà, molto probabilmente per via della sua positività al Covid che aveva svelato nei giorni scorsi.

Nel corso della prima puntata di C’è posta per te, oltre alla storia di Alessia e del suo tradimento, avevamo assistito alla storia di Fernando e della ritrovata figlia Giada che ha conosciuto la ‘sorellastra’ Susanna.