Spoilerata la nuova casa del Grande Fratello Vip: trasmesse (per sbaglio?) le prime immagini in diretta – FOTO

La nuova casa del Grande Fratello Vip è stata interamente spoilerata durante la messa in onda esclusiva di alcune immagini in diretta video su Mediaset Play, dove verranno trasmesse le dinamiche h24.

Spoilerata l’intera Casa del Grande Fratello Vip

Come sarà la casa? Diversa. Prima si apriva con il living della cucina, ora con il salone che è raddoppiato di volume. – ha raccontato Alfonso Signorini intervistato da TV Sorrisi e Canzoni – La cucina questa volta si affaccia sul giardino, mentre le docce saranno “a vista” tra il giardino e la cucina. Inoltre è stata riveduta e corretta per la presenza di Manuel Bortuzzo. Avere lui è il modo migliore per fare conoscere la disabilità nella sua quotidianità.

In diretta su Mediaset Play sono state spoilerate in anteprime le aree principali della Casa del Grande Fratello Vip così come ci mostra l’account Twitter di Amici News: cosa ne pensate?

Ecco il grande salone della nuova casa del #gfvip pic.twitter.com/VvZEk6ZHVd — AMICI NEWS (@amicii_news) September 9, 2021

Il giardino è rimasto uguale.

È stato creato uno scivolo per permettere a Manuel di poter accedere alla piscina quindi le scale sono state ristrette.

La sauna c’è.

La piscina è rimasta la stessa.#gfvip pic.twitter.com/zprMXp10FD — AMICI NEWS (@amicii_news) September 9, 2021

La nuova casa del #gfvip è completamente ricoperta da foto sia dell’edizione finita da pochi mesi che dalle vecchi edizioni. pic.twitter.com/EjdTTUFCyL — AMICI NEWS (@amicii_news) September 9, 2021

L’ingresso e l’ingresso alle camere più un bagno (in giallo) completamente rinnovato#gfvip pic.twitter.com/FdON8yQzX2 — AMICI NEWS (@amicii_news) September 9, 2021