Tra coloro che hanno attaccato Marco Bellavia c’è anche Carolina Marconi. La concorrente ha deluso le aspettative dei fan del Grande Fratello Vip per via della mancanza di empatia.

A scendere in campo dalla parte di Carolina ci ha pensato Alessandro Tulli, il suo compagno. La Marconi, durante un dibattito con Marco Bellavia, lo aveva definito (più volte) “patetico”, accusandolo di piangersi addosso.

Tutto questo per aver usato la parola “patetico” che estrapolata e buttata a casaccio in un contesto social, insieme ad altre parole. Chi ha ascoltato per intero tutta la conversazione sa che lei cercava solo di esortarlo a reagire, sottolineando il fatto che lui è una persona fortunata perché ha un figlio che lo ama. Cercava di spronarlo a vivere questa esperienza con leggerezza.