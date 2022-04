Carola, prime parole dopo l’eliminazione di Amici 21

E’ stata Carola l’eliminata della quinta puntata del Serale di Amici 21, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Come di consueto, dopo la sua eliminazione la ballerina ha rilasciato le sue prime dichiarazioni a caldo.

Amici mi ha dato tanta consapevolezza su me stessa, nella danza come nella vita, nei rapporti con le persone. Questo posto mi ha insegnato ad affrontare le cose. Quando sei veramente sotto pressione ti rendi conto di ciò che veramente sei. Io ho iniziato un percorso qua dentro e spero di continuarlo perchè ci sono stati dei momenti in cui mi sentivo leggera, spensierata, felice, come oggi che penso di aver ballato molto bene, ero molto felice. Sono veramente contenta.