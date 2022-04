Nella puntata di ieri del Serale di Amici 21, la numero cinque, Maria De Filippi ha annunciato un solo eliminato. La comunicazione però non è stata data in apertura ma solo in seguito, lasciando quindi i concorrenti in bilico. Scopriamo cosa è successo nel quinto serale della ventunesima edizione.

Eliminato Serale Amici 21: Carola lascia la Scuola

Nel corso della puntata di Amici 21 in onda nella prima serata di ieri di Canale 5, non sono mancate le sfide tra le tre squadre. Ad aprire il Serale è stato il team Pettinelli-Peparini che ha sfidato Zerbi-Celentano. La prima sfida tra Albe e LDA è stata vinta dal primo cantante.

E’ seguita la lunga sfida tra ballerini, Dario vs Michele Esposito in occasione del guanto di sfida chiamato da Veronica Peparini dopo le parole della Celentano che ha definito Michele “il ballerino più versatile della Scuola”. A vincere è stato proprio quest’ultimo.

Ultima sfida tra Luigi Strangis, vinta da quest’ultimo. Albe e Dario dunque si sono sfidati per la salvezza dall’eliminazione immediata scoprendo solo alla fine che la puntata avrebbe previsto un solo eliminato. Il primo a finire al ballottaggio è stato Dario.

Spazio quindi alla seconda manche con le varie sfide tra team. Cuccarini-Todaro hanno sfidato Zerbi-Celentano e tra Luigi e Nunzio ad avere la meglio è stato il cantante. Nella sfida Serena con Alex contro LDA ha vinto la ballerina, mentre tra Michele e Alex ha vinto il primo.

Sissi è stata mandata al ballottaggio per lo scontro finale. Spazio quindi alla terza manche aperta da Luigi vs Nuncio, vinta dal primo. Nella sfida tra LDA e Sissi ha vinto quest’ultima. Infine ultimo scontro tra Carola e Michele contro Alex e Sisi, vinta da questi ultimi. Carola è stata nominata al ballottaggio finale.

Tra i tre ballerini in sfida, al termine delle esibizioni finali, ad essere stata eliminata è stata Carola.