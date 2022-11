Daniele Dal Moro in questi giorni ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip per un malore. Il concorrente è stato portato d’urgenza in ospedale, probabilmente per via di un fortissimo attacco di panico.

Daniele Dal Moro, dettagli sul ricovero: “Mi ha visitato un cardiologo”

In queste ore, proprio Daniele è intervenuto sulla questione, svelando a Wilma Goich cosa è accaduto quando si trovava in ospedale, così come riportano i colleghi di biccy.it:

Sono un po’ giù… per quale motivo? Nulla, ultimamente sono stanco devo dirti la verità. Non sono stato bene e mi girano le scatole. Questa cosa non mi ci voleva proprio. Mi è durato tre giorni tutto in realtà. Il primo giorno più forte, il secondo meno e il terzo quasi nulla. Sembrava fosse passato del tutto. Però è stata lunga. Non mi hanno dato niente. Cosa penso che sia? Nervoso e stress, credo di sì, ma non ho la certezza. Mi hanno visitato, certo. Mi hanno fatto le analisi per il cuore e quelle cose lì. A livello cardiaco sto bene. Mi hanno fatto l’elettrocardiogramma, analisi comprese, mi hanno guardato con i macchinari. Poi c’è stato l’intervento del cardiologo. Ho fatto proprio la visita completa. A livello cardiaco mi hanno detto che sto bene. Però hanno guardato tutto non posso dire altro.