Per il calendario 2023 del GF Vip, i Vipponi sono già all’opera e Dana Saber avrebbe già svelato la sua idea di posa ideale. Dopo aver fatto discutere con le sue dichiarazioni su Putin, la concorrente del GF Vip è finita al centro della polemica per via delle sue fantasie segrete rispetto alla posa nella quale vorrebbe cimentarsi per la realizzazione del calendario 2023.

Calendario 2023 del GF Vip: Dana Saber fa discutere

I Vipponi sono stati chiamati a realizzare anche quest’anno l’inedito calendario 2023 del GF Vip. Mentre si confrontavano sulle modalità di realizzazione, ieri Dana ha svelato la sua fantasia: posare con un kalashnikov.

Non bastava definire Putin “il suo uomo ideale”. Evidentemente la Saber ha un debole per guerrafondai e armi varie e lo ha reso noto anche nel corso della sua ultima chiacchierata in prossimità della realizzazione del calendario del reality:

Io vorrei vedermi in un’immagine con un kalashnikov, vestita da militare.

Le sue parole hanno lasciato senza parole persino Antonella Fiordelisi, che si è limitata a portarsi le mani al volto. Ovviamente le sue dichiarazioni hanno scatenato il dibattito anche sui social, dove alcuni utenti hanno manifestato il malcontento per le esternazioni della modella di origini italo-marocchine. Ma c’è anche chi ha notato come Oriana abbia già realizzato il sogno di Dana: