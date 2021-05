Questa giornata è stata molto importante per Piera Maggio, sia per via delle indagini in corso (l’ultima news riguarda l’ispezione dei carabinieri nell’ex casa di Anna Corona) che per la fiaccolata in sostegno della famiglia di Denise Pipitone che si terrà a Mazara del Vallo.

Piera Maggio sotto choc: “Si cerca il cadavere di Denise Pipitone?”

In seguito ad una segnalazione, Carabinieri e Scientifica si sono recati nella palazzina appartenuta ad Anna Corona. Dopo avere appreso questa notizia, Piera Maggio ha commentato in diretta alla trasmissione Ore 14 condotta da Milo Infante:

Quello che posso dirti è che in questo momento sono scioccata. Non ti dico pure che ho pianto poco fa, perché questa notizia l’ho saputa dai giornali circa mezz’ora fa. Io non sapevo nulla di questo accertamento, anche perché non me l’aspettavo. Non immaginavo che si parlasse di un cadavere di Denise, che si cerca un cadavere.

Piera Maggio ha spiegato perché la notizia è stata per lei un vero choc:

Perché avrei voluto ancora una volta un minimo di delicatezza, avrei voluto che mi fosse notiziato almeno attraverso il mio legale. Non volevo tutti i dettagli, ma almeno saperlo. Una notizia veramente scioccante dal punto di vista mio, di genitore.

Piera Maggio ha aggiunto come il problema fosse il fatto stesso di aver parlato del cadavere di Denise Pipitone:

Quindi se non trovano il cadavere cosa mi hanno dimostrato oggi? Che parlano con me attraverso i giornalisti? Io ho sempre detto che fino a prova contraria Denise va cercata, se mi dimostrano la prova contraria io mi fermo, ma me lo devono dimostrare! Non devono dirmelo attraverso la tv e i giornali.

Secondo l’inviato della trasmissione da Mazara del Vallo, l’intervento della Scientifica nell’ex casa di Anna Corona sarebbe avvenuto dopo una segnalazione anonima in Procura ma l’avvocato Frazzitta è intervenuto smentendo:

Non è una segnalazione anonima questa! Non diciamo stupidaggini, ma mi fermo qui.

Piera Maggio, nel bel mezzo della trasmissione ha deciso di lasciare il collegamento:

Mi scuso ma in questo momento lascio solo l’avvocato collegato con voi, non mi sento più di partecipare. Ringrazio tutti voi in studio ma in questo momento mi sento proprio… mi voglio ritirare da parte.