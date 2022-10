Dagospia, alcune settimane fa, ha svelato il cachet di Orietta Berti al Grande Fratello Vip: 10mila euro. Giuseppe Candela oggi sgancia un’altra bomba e ci parla del compenso di Wilma Goich.

Cachet da urlo per Wilma Goich al Grande Fratello Vip: ecco il suo compenso

Dagospia ha svelato il cachet a puntata (10 mila euro) di Orietta Berti con tutti gli effetti mediatici del caso. Oggi ci soffermiamo su una concorrente, stando alle nostre fonti per la sua permanenza nella casa la cantante Wilma Goich ha ottenuto un compenso settimanale di 9 mila euro .

9 mila euro a settimana per dare del “cretino” a Marco Bellavia e sputagli addosso: “Sei tu la causa di tutti i tuoi mali?”.

Ok.

Wilma: “tutti hanno provato ad approcciarsi a Marco, ma non ci sono riusciti perché Marco non ha dato la possibilità”



Candela ha svelato anche altri retroscena sul GF Vip:

Nella casa più spiata d’Italia avrebbe dovuto fare il suo ingresso Franco Oppini. L’attore a pochi giorni dal via avrebbe però cambiato idea e rifilato il suo no ad Alfonso Signorini. Il problema? Un contratto che prevedeva una permanenza fino a sette mesi con le penali del caso. Un tempo troppo lungo per Oppini che a febbraio sarà impegnato a teatro con Barbara D’Urso.