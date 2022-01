Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano proprio non riescono a trovare la quadra. Dopo la puntata tra i due ex volti di Uomini e Donne è scoppiata una nuova lite. La loro conoscenza prosegue tra alti e bassi ma la “relazione” appare ricca di tensioni e turbolenze continue.

Anche dopo l’ultima puntata, il bel Basciano ha perso le staffe con Sophie. Il motivo è tra i più banali ed infantili: Sophie dopo le nomination avrebbe rivolto la parola a Delia, “rea” di aver nominato proprio Alessandro.

Parlando con Miriana e Manila, Sophie ha spiegato l’accaduto:

Queste persone che decidono con chi io devo o non devo parlare. Neanche mia madre me lo dice. Arriva in camera e mi dice “Sei una buffona“, gli ho detto “Ma perchè?“. “Perché parli con Delia dopo che mi ha nominato. Prendi una posizione va, che vai da me, poi vai da Delia, poi vai da Sole…