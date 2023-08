Da “Alessandro Impagnatiello evirato in carcere” a “La vera bufala siete voi”: Guendalina Canessa, sommersa dalle critiche dopo aver diffuso una notizia bollata da fonti attendibili come fake news non ci sta e interviene durante la sua vacanza in Kenya. Ed a smentirla, adesso, ci pensa anche l’avvocato dello stesso assassino reo confesso di Giulia Tramontano.

C’è una linea sottile tra cronaca nera e gossip e questa volta è stata ampiamente sorpassata. Forse sarebbe bastato fare un passo indietro e scusarsi, ma Guendalina Canessa ha deciso di intervenire e prendersela proprio con chi ha bollato le sue parole come una grossa bufala.

Ma facciamo un passo indietro riassumendo quanto accaduto nella giornata di ieri, quando l’ex gieffina, tra una piega e una bega legata al passaporto ha svelato tramite le sue Instagram Stories una presunta notizia che avrebbe appreso da fonti interne, secondo la quale Alessandro Impagnatiello, il trentenne che circa due mesi fa uccise la compagna incinta, Giulia Tramontano, sarebbe stato evirato in carcere da alcuni detenuti.

Una notizia prontamente smentita a Il Riformista dal garante dei detenuti del Comune di Milano Francesco Maisto che ha commentato: “Non è vero nulla, si tratta di una grandissima bufala. Impagnatiello sta bene e si trova in un reparto separato del carcere e monitorato”.

Nelle passate ore è intervenuta a Repubblica anche l’avvocato Samanta Barbaglia, difensore di Alessandro Impagnatiello:

Tutto falso, dunque. Ma Guendalina Canessa insiste oggi in una nuova Story:

Ancora che scrivete della bufala, della bufala! Allora, mi faccio vedere anche se sono stravolta per dirvi questo. La storia di Giulia con suo figlio ammazzati dal fidanzato è una storia che mi ha preso l’anima e il cuore, come a tantissimi di voi. Non faccio nomi, mi sono presa la responsabilità, non potevo dirlo nelle storie e l’ho detto. Me lo hanno raccontato a me e io l’ho riportato. Non sono una giornalista, non faccio gossip – anche perché questo non è assolutamente gossip – quindi questo è quello che io so. La verità si saprà mai? No, non si sa mai la verità. Si verrà mai a sapere? Lo vediamo. Avete rotto il ca**o perché io quello che ho saputo da fonti interne l’ho detto nelle mie storie, punto. La vera bufala siete soltanto voi, ciao.