Manila Nazzaro oggi ha radunato in salotto tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip per una spiacevole comunicazione. Per via dei mancati freeze che Francesca Cipriani non ha rispettato ieri sera, il budget per la spesa settimana ha subìto un importante dimezzamento.

Budget dimezzato per “colpa” di Francesca Cipriani

Questa settimana il Grande Fratello ha deciso di intervenire per diminuire il budget della vostra spesa a causa dei Freeze non rispettati nei giorni scorsi, in particolare di ieri sera. Per questo motivo avete a disposizione 300 €.

Miriana Trevisan, successivamente, ha avvisato i concorrenti che, in realtà, avrebbero potuto avere a disposizione un budget di gran lunga superiore a quello attuale, pari a 420 €.

Francesca Cipriani dopo quanto accaduto ieri sera, si è sentita estremamente in colpa ed ha chiesto scusa a tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip.

Inoltre ha spiegato loro che, presa dall’emozione, non era riuscita a sentire i numerosi Freeze.

Alfonso Signorini le ha detto ripetutamente di stare ferma “minacciando” persino di farla squalificare ma lei, in funzione dello suo “show” ha preferito fregarsene bellamente.

Per sdrammatizzare, Ainett e Raffaella hanno cercato di far sentire meno in colpa la loro compagna di avventura e le hanno detto che, grazie a questo inconveniente, potranno seguire una dieta e mantenersi in forma.

Mi chiedo: se fosse stata Soleil Sorge a far diminuire il budget settimanale Raffaella e Ainett sarebbero state ugualmente tanto diplomatiche?