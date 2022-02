Sophie Codegoni chiacchierando con Nathaly Caldonazzo durante un messaggio, ha svelato il suo punto di vista nei confronti di Alex Belli, ex concorrente del Grande Fratello Vip che lunedì sera rientrerà in Casa.

“Non sta facendo una bella figura!”, Sophie “analizza” il percorso di Alex

Lui non sta facendo una bella figura, non è una fama che ti porti nel tempo. Questo é un momento dove mediaticamente tu sei pazzesco, sei fortissimo, stai facendo un boom, ma tra 2 mesi che è tutto finito arrivederci, non verrà ricordato bene…