Carmen Russo, ospite di Casa Chi, ha parlato del comportamento di Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip, dopo l’ingresso di Delia Duran, e si è interrogata pure sulla dura reazione di Lorenzo Amoruso (che poi è intervenuto nuovamente per chiarire le cose).

Carmen Russo parla di Manila e Lorenzo e cita anche Delia

Come vedo Manila in questo periodo? Lei e Lorenzo hanno una storia meravigliosa e sono due persone speciali. Quando lui è venuto in Casa ha lanciato dei messaggi precisi che forse lei non ha percepito e continua a stare molto vicina a Katia. Penso che Manila ormai, dopo cinque mesi, è un po’ stanca. Lì dentro si hanno le idee confuse e basta un niente per perdere l’orientamento. Nella Casa si perde la bussola e la realtà non è proprio quella. Io penso che Manila stia passando un periodo particolare, non so cosa le sta succedendo.

A mettere un po’ fuori strada Manila c’è stato l’ingresso di Delia? La showgirl ha le idee chiare:

Quando entra qualcuno ti senti di andarle incontro. Delia dorme con lei ed ha creato con Manila una certa confidenza ma forse ha trascurato Katia e Soleil. Un nuovo rapporto non preclude le altre situazioni. Se Katia e Soleil sono sincere con Manila? A questo non posso rispondere.

Carmen Russo ha aggiunto:

Il più falso e il mio vincitore? Alcuni non li conosco. Mah… la falsità secondo me è in tutti in piccola percentuale. Io stavo bene con tutti. Mi affascinano Kabir e Barù.

E, in ultimo, ha svelato di avere ricevuto delle allettanti proposte lavorative:

Sono arrivate delle proposte di lavoro per me ed Enzo Paolo in Spagna. Se accetteremo? Non lo so, vedremo. Non posso sbilanciarmi.