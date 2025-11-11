Bonolis lancia una frecciatina a De Martino e Affari Tuoi

Paolo Bonolis e la frecciatina a De Martino.

Paolo Bonolis lancia una frecciatina ad Affari Tuoi di Stefano De Martino

Durante la puntata di ieri sera di Avanti Un Altro, Paolo Bonolis non ha perso occasione per sfoderare la sua proverbiale ironia.

Approfittando di un momento clou del gioco per lanciare una battuta in direzione del programma concorrente Affari Tuoi, condotto su Rai1 da Stefano De Martino.

La concorrente Sofia stava infatti giocando per la somma record di **400 mila euro**, un traguardo non comune nel quiz di Canale 5. “Adesso giochi per 400 mila euro” – ha commentato Bonolis rivolgendosi alla partecipante – “che è una cifra importante, molto importante. Talmente importante che potrebbe gettare in gravissime difficoltà la stessa azienda Mediaset laddove tu vincessi. Da quello che sappiamo, una delegazione Mediaset con in testa Pier Silvio si sta recando verso la fine del cammino di Compostela per invocare la grazia che tu non vinca“.

Poi, con la consueta prontezza, il conduttore ha aggiunto la stoccata: “E credo che, da quello che mi hanno detto, siano stati raggiunti da una delegazione Rai perché ad Affari Tuoi hanno lo stesso problema“.

Un riferimento chiaro – e pungente – alle numerose vincite che stanno caratterizzando il programma di Rai1. Secondo le malelingue, infatti, le fortune dei concorrenti sarebbero tutt’altro che casuali e avrebbero il compito di mantenere alta la competizione con La Ruota della Fortuna.

Solo il mese scorso, in otto puntate, sarebbero stati distribuiti 1 milione e 65 mila euro, con una media di circa 133 mila euro a serata.

QUI IL VIDEO COMPLETO