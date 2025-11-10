Belen “sf0tte” De Martino in diretta: la reazione di lui

Stefano De Martino sarebbe nuovamente in tensione con Belen Rodriguez. Secondo quanto riportato da Dagospia, il conduttore di Affari Tuoi non avrebbe apprezzato l’ultima apparizione televisiva della showgirl argentina, che avrebbe contribuito ad alimentare i già delicati rapporti tra i due ex.

Il motivo del malumore risalirebbe alla partecipazione di Belen alla recente puntata di Gialappashow, dove ha affiancato la Gialappa’s Band come co-conduttrice. Nel corso della trasmissione, si è svolta una gag comica che ha suscitato grande divertimento tra il pubblico ma non, a quanto pare, in De Martino.

Durante il segmento in questione, Luigi Esposito, del duo comico Gigi e Ross, è salito sul palco imitando proprio Stefano De Martino. La scena prevedeva un finto confronto tra “Stefano” e la vera Belen Rodriguez, con un botta e risposta ricco di frecciatine ironiche e pungenti.

Le battute in diretta tv incriminate

“Belen, ti ricordi di quando eri più ricca di me?”, ha chiesto il finto conduttore. La replica della showgirl è arrivata immediata: “E tu ti ricordi di quando eri meno rifatto di me?”. L’imitatore ha poi insistito: “Vuoi venire a fare una puntata di *Affari Tuoi*, la chiamiamo Affari Nostri?”, e Belen ha risposto con un sorriso tagliente: “No, basta pacchi”.

La gag è proseguita tra allusioni e battute: “Il mio video privato ha avuto più successo del tuo”, ha scherzato l’imitatore. E la Rodriguez ha contrattaccato: “Certo, tu ti alleni molto più di me”. A chiudere il siparietto, la domanda provocatoria del finto De Martino: “Tu, senza di me, a chi pensi tutte le notti?”. La risposta della conduttrice ha fatto scoppiare lo studio in una risata: “A quel figo di Gerry Scotti”.

Non è chiaro quale di queste battute abbia colpito maggiormente Stefano De Martino o se l’intera scena lo abbia infastidito, ma le indiscrezioni parlano di una forte irritazione. Se le voci fossero fondate, la tensione tra i due ex coniugi, già palpabile da tempo, sembrerebbe destinata a crescere ulteriormente.