De Martino infuriato con Belén dopo Belve: azioni legali in arrivo?

Belén Rodriguez e Stefano De Martino: dopo “Belve” la tensione sale, il conduttore pronto a chiedere l’affidamento del figlio Santiago

L’intervista di Belén Rodriguez a Belve continua a far discutere e ad alimentare la frattura con l’ex marito Stefano De Martino. Le dichiarazioni della showgirl argentina nel programma di Francesca Fagnani hanno infatti acceso nuove polemiche e, secondo indiscrezioni rivelate da Gabriele Parpiglia, avrebbero profondamente irritato il conduttore Rai, che ora starebbe valutando di chiedere per sé l’affidamento del figlio Santiago.

Le dichiarazioni dell’argentina che hanno fatto infuriare De Martino

Durante la puntata, Belén ha ripercorso alcuni momenti dolorosi della sua vita privata, parlando apertamente della sua dipendenza dalle benzodiazepine e del difficile rapporto con De Martino. Le sue parole sono state dirette, talvolta spiazzanti: la Rodriguez ha descritto il suo ex marito come una presenza che avrebbe “distrutto la sua autostima” e “disintegrato il suo animo”. Dichiarazioni forti, che arrivano dopo mesi di silenzi da parte di De Martino, il quale – va ricordato – non ha mai replicato pubblicamente alle accuse della ex moglie.

Ma non è tutto. Belén ha anche rivelato che l’uomo che ha amato di più nella sua vita non è stato né De Martino né Antonino Spinalbese, padre della figlia Luna Marì, bensì l’ex calciatore Marco Borriello. Un’ammissione che ha sorpreso molti, visto che in passato la stessa Rodriguez aveva più volte indicato in De Martino “l’uomo della sua vita” prima di scoprire i tradimenti.

Il racconto di Parpiglia

Il giornalista Gabriele Parpiglia, nella sua newsletter, ricorda come la relazione tra Belén e Fabrizio Corona fosse anch’essa molto passionale e turbolenta, ma genuina. Poi l’arrivo di De Martino avrebbe cambiato tutto: “Fabrizio lesse per caso un messaggio in cui Belén scriveva a un’amica ‘Sono fritta di Stefano’”, racconta Parpiglia, segnalando l’inizio di una nuova storia destinata a diventare tra le più chiacchierate dello showbiz italiano.

Oggi, però, il clima tra i due ex coniugi è più teso che mai. Le ultime parole di Belén a Belve sembrano aver superato il limite, e la situazione familiare rischia di complicarsi ulteriormente. I tradimenti, secondo quanto emerge, non sarebbero nemmeno la causa principale della frattura definitiva: in gioco ci sarebbero dinamiche personali e un equilibrio ormai impossibile da ricostruire.

Nel frattempo, i fan restano divisi tra chi difende Belén per il suo coraggio nel raccontarsi senza filtri e chi invece critica l’esposizione continua della sua vita privata in televisione. Un fatto è certo: la guerra tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino è tutt’altro che finita, e le prossime mosse potrebbero arrivare non solo sul piano mediatico, ma anche legale.