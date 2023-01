In queste ore è scoppiato un piccolo caso sull’eliminazione di Wilma Goich e sul suo successivo rientro nella Casa del GF Vip. Questo è stato possibile grazie al biglietto di ritorno di cui la cantante era in possesso. Ma a quanto pare il bussolotto fortunato non lo avrebbe scelto lei.

Biglietto di ritorno: Wilma Goich ed il giallo al GF Vip

Nell’ultima puntata del GF Vip, il televoto con protagoniste quattro Vippone era eliminatorio. La meno votata dal pubblico da casa è risultata essere Wilma Goich con l’11% delle preferenze, quindi destinata ad abbandonare la Casa.

Grazie al biglietto di ritorno di cui era in possesso, però, la sua assenza dalla dimora di Cinecittà è stata molto breve. Una volta fatto ritorno in Casa ha però confidato: “Me l’hanno dato loro”.

A quanto pare sarebbe stato Attilio a chiedere se fosse stata lei a scegliere il numero 5 relativo al bussolotto: “No, me l’hanno dato, mi hanno dato il numero cinque e ho detto ah bene”, ha confidato la Vippona, facendo riferimento al fatto che per lei il numero in questione è sempre stato fortunato.

Tuttavia le sue parole non sono passate inosservate e tra chi sostiene di averlo sentito in diretta mentre ne parlava anche con Milena e chi invece ammette di aver trovato il video in questione sui social, il biglietto di ritorno gate è già realtà.

Le reazioni social

Scusate ma Wilma parlando con Milena ha detto che il bussolotto le è stato dato e non lo ha scelto lei ma che comunque è contenta perché il numero 5 le porta fortuna. Quindi come funziona? Gli autori scelgono a chi dare il biglietto di ritorno?#gfvip pic.twitter.com/iRfxHeO8Zf — AMOREDELLAZIA✨ (@amoredellazia99) January 3, 2023

raga ditemi che avete visto di wilma che dice che le hanno dato loro il biglietto di ritorno, io non lo trovo più il video #gfvip #GrandeFratelloVip #gfivip pic.twitter.com/UdKoufeXtK — she her 💋🇮🇹 (@xoxo_mariapia) January 3, 2023