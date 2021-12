Mentre impazza il toto-nomi dei 22 Big in gara al Festival di Sanremo 2022, Amadeus cambia il regolamento e si prepara ad annunciare subito i cantanti in gara. Lo farà proprio questa sera, come annunciato da un comunicato ufficiale della Rai.

I nomi dei Big di Sanremo 2022 svelati da Amadeus

Amadeus non perde tempo e decide di svelare subito i suoi 22 nomi scelti tra tutti gli artisti candidati al prossimo Festival di Sanremo 2022. Il padrone di casa vuole così interrompere sul nascere tutte le indiscrezioni finora in circolazione sui possibili Big.

Ad annunciare come, quando e dove il conduttore svelerà i 22 Big è stata l’Azienda Rai attraverso un comunicato ufficiale nel quale si legge:

Saranno resti noti stasera i nomi dei 22 ‘Big’ in gara alla 72° edizione del Festival di Sanremo. Ad anticiparli sarà Amadeus, direttore artistico del Festival, nel corso di due collegamenti nell’edizione del Tg1 delle 20 condotta da Francesco Giorgino.

I toto-nomi: chi saranno i 22 Big di Sanremo 2022?

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi, ha anticipato quelli che potrebbero essere i nomi dei possibili Big che approderanno sul palco dell’Ariston. E si tratterebbe di presenze clamorose: Elisa, Emma, Boomdabash, Donatella Rettore con Ditonellapiaga (il pezzo sarebbe stato scritto da La Rappresentante di Lista), Tecla con Alfa, Rkomi, Aka7even, Ariete, l’Orchestraccia, Giovanni Caccamo, Le Vibrazioni, Giusy Ferreri, Fabrizio Moro, Il Tre, Eugenio in via di Gioia con Elio, Gianni Morandi (con pezzo di Jovanotti)

Al toto-nomi pubblicato da Chi si aggiungono altri nove artisti svelati da Il Messaggero: a sorpresa potrebbe tornare Achille Lauro, all’Ariston per il quarto anno consecutivo. Altri nomi dati come papabili sono quelli di Alessandra Amoroso, The Kolors, Highsnob e Hu, Cosmo, Francesco Renga, Marco Masini, Pinguini Tattici Nucleari, Chiara Galiazzo, Blanco, Mara Sattei, Ana Mena, Dardust, Fast Animals and Slow Kids, Ministri, Marlene Kuntz e in quota rap Massimo Pericolo e Mr. Rain.