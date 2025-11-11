Bianca Atzei parla dopo la rottura con Stefano Corti

Bianca Atzei ha deciso di condividere con i suoi follower un momento personale particolarmente delicato. Dopo le indiscrezioni che parlano di una possibile crisi con Stefano Corti, la cantante ha raccontato su Instagram di attraversare “un periodo intenso”, concentrandosi su ciò che ama e la fa stare bene. “Mi sto dedicando completamente a ciò che più amo e che mi fa stare bene. Noah è la mia forza e io la sua”, ha scritto, riferendosi al figlio nato nel 2023 dalla relazione con l’inviato de Le Iene.

Negli ultimi tempi si sono moltiplicate le voci su un presunto allontanamento della coppia, accompagnate da rumors su un possibile tradimento. Né Bianca né Stefano hanno però confermato o smentito ufficialmente la notizia. Qualche settimana fa, la cantante aveva pubblicato un messaggio che molti avevano interpretato come una frecciatina al compagno: “Pensa attentamente prima di provare a mentire a questa persona, perché difficilmente funzionerà”.

La cantante risponde ai fan

Rispondendo alle domande dei fan, Bianca ha spiegato di essere molto presa dalla musica e dalla scrittura: “Mi lascio trasportare da quello che amo, sto scrivendo tanto e mi sento più ispirata che mai”. Il suo punto fermo resta Noah, il bimbo di due anni che considera la sua più grande motivazione: “È la mia forza e io la sua. Con lui tutto trova un senso, è la mia ispirazione in ogni cosa e avrà sempre una mamma forte”.

A settembre, Corti aveva reso noto di aver ricevuto minacce via WhatsApp da un numero anonimo, messaggi che avevano coinvolto anche la sua famiglia. “Un conto è tirare in ballo me, un conto è toccare la mia famiglia”, aveva scritto l’inviato sui social.

Bianca e Stefano si sono conosciuti nel 2018 e cinque anni dopo sono diventati genitori per la prima volta. Al momento non è ancora chiaro se tra i due ci sia effettivamente una rottura o solo un momento di distanza, ma la cantante sembra decisa a concentrarsi su se stessa, sulla musica e sul suo bambino.