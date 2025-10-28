Ritorno di fiamma tra Bianca Atzei e Stefano Corti? Lo scoop

La storia tra Bianca Atzei e Stefano Corti continua a far parlare, e non solo per la loro popolarità. Dopo mesi di silenzio e di presunti dissapori, nelle ultime ore si moltiplicano gli indizi che farebbero pensare a un possibile riavvicinamento tra la cantante e l’inviato de Le Iene.

Una crisi che sembrava definitiva ma..

La loro relazione, iniziata nel 2018 e segnata da momenti intensi – tra cui la dolorosa perdita di un figlio e poi la nascita del piccolo Noa – sembrava ormai giunta al capolinea. A settembre, una story pubblicata da Bianca su Instagram aveva lasciato poco spazio ai dubbi: parlando delle caratteristiche del suo segno zodiacale, la cantante aveva sottolineato come i Pesci siano molto intuitivi e capaci di riconoscere chi non dice la verità, aggiungendo una frase che suonava come una frecciata: “Pensa prima di mentire”.

Un messaggio che molti avevano interpretato come una chiara allusione alla crisi con il compagno.

..Spuntano avvistamenti e like sospetti

Negli ultimi giorni, però, qualcosa sembra essere cambiato. Un like di Stefano Corti a un post di Bianca – in cui la cantante annunciava di essere impegnata in un nuovo progetto musicale – ha fatto drizzare le antenne ai fan.

A questo si aggiunge l’indiscrezione rilanciata da Deianira Marzano: una fonte anonima avrebbe riferito di aver visto i due insieme, mentre passeggiavano con il piccolo Noa.

Un gesto che, almeno in apparenza, potrebbe essere legato solo al loro ruolo di genitori, ma che per molti rappresenta un segnale di distensione.

Un periodo di riflessione?

Forse non si tratta ancora di un vero ritorno di fiamma, ma di un momento di calma e di riflessione dopo mesi di tensioni. I fan, intanto, sperano in un lieto fine: la storia tra Bianca e Stefano, fatta di amore, difficoltà e resilienza, ha conquistato il pubblico fin dall’inizio.

Resta da vedere se questo riavvicinamento si trasformerà in una seconda possibilità per la coppia o se si tratta solo di un gesto di affetto per il bene del loro bambino.