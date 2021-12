Manila Nazzaro chiacchierando con Miriana Trevisan le ha confidato che Biagio proverebbe dell’interesse nei suoi confronti. Nonostante senta la mancanza della sua fidanzata in Germania, qualcosa dentro D’Anelli sta cambiando.

Biagio pensa alla fidanzata ma sta per “cedere”: “Mi piace Miriana”

Biagio ha ammesso di essere molto attratto da Miriana a tal punto da affermare: “Ci sono dei momenti in cui Miriana la bacerei e non mi staccherei un attimo e altri, invece, in cui non la capisco e scappo”. Ma non è tutto…

L’opinionista ha anche affermato che, finché riuscirà a tenere la situazione sotto controllo, non avrà problemi; nel momento in cui, invece, non riuscirà a trattenersi, allora si prenderà tutte le sue responsabilità e sarà pronto a troncare la sua relazione con l’attuale fidanzata che lo aspetta fuori dal Grande Fratello Vip.

Preoccupata per il fatto che, a differenza sua, lui abbia una relazione all’esterno, Miriana ha ammesso di chiedere costantemente informazioni a riguardo sulla sua situazione, ma riceve solamente risposte molto vaghe.

“Tu le piaci molto” ha affermato Manila e, proprio per questo, le suggerisce di non fare marcia indietro per non rischiare di mandare tutto in fumo.

Cosa succederà tra i due?

