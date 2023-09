Bestemmia per Vittorio Menozzi? Nella Casa del Grande Fratello i concorrenti ne sono convinti e, a turno, sono stati chiamati in confessionale per commentare il fattaccio di cui si parla ormai da ore nel loft.

Bestemmia “gate” al Grande Fratello: Vittorio squalificato?

Alcuni concorrenti, secondo gli utenti di Twitter (no, non lo chiamerò mai “X”) avrebbero perfino chiesto quanti follower avrebbe Vittorio su Instagram:

questi hanno addirittura chiesto al confessionale i follower di vittorio su ig io mi sto pisciando sotto qui si stanno raggiungendo livelli preoccupanti #GrandeFratello #gfpic.twitter.com/jdfCbDGSDw — Au× (@flowersandcare) September 24, 2023



Anita è convinta che la bestemmia ci sia stata così come Arnold, Ciro e Marco.

Proprio Anita (che mi sta simpatica come la sabbia nelle mutande), ne ha parlato anche con Angelica e Paolo e tutti sono convinti che il Grande Fratello prenderà provvedimenti nei confronti di Vittorio.

Fa schifo il comportamento di questi cessi. Un continuo accanimento contro un ragazzo che non ha fatto nulla e che ci sta provando in tutti i modi a farsi capire..Vittorio ti capiamo noi e ti salverai con percentuali bulgare promesso. E per tutti i bulletti: #grandefratello #gf pic.twitter.com/6VDrrRaWKO — ASupporter (@AsupporterA) September 24, 2023