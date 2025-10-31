Belen rompe il silenzio sull’astio con Barbara d’Urso (AUDIO)

Nuovo capitolo nel rapporto teso tra Belen Rodriguez e Barbara d’Urso. Durante la diretta di Matti da legare su Radio2, la showgirl argentina ha lasciato intendere che tra lei e la conduttrice di Ballando con le stelle non scorra buon sangue.

Ospite del programma condotto da Andrea Delogu e Ema Stokholma, Belen ha risposto alle domande dell’imitatore Vincenzo De Lucia, che per l’occasione si è calato nei panni di Mara Venier. L’atmosfera era leggera, ma un riferimento all’ex volto di Canale 5 ha riportato a galla vecchie tensioni.

“Prima della Fagnani, l’ultima intervista l’ho fatta con te, Mara. Sono felicissima di come è andata con Francesca e mi ha stupito che la gente sia rimasta sorpresa da quello che ho detto”, ha scherzato Belen, riferendosi alla recente intervista a Belve (a causa della quale Stefano De Martino si è infuriato e minaccia azioni legali, qui per recuperare).

Belen su Barbara: “Non mi saluta” (AUDIO)

Il momento clou è arrivato quando De Lucia ha imitato Barbara d’Urso, ironizzando: “Ieri ho visto Belve, col cuore Belen, sei stata bravissima ma se c’ero io facevo più share. Ci vedevano da Marte, col cuore”. A quel punto la Rodriguez ha replicato con un sorriso, ma senza nascondere il disagio: “È un po’ strana questa situazione, perché in realtà Barbara d’Urso non mi saluta. Dici che si è sciolta? La salutiamo? Io non ho problemi, ciao Barbara. Col cuore”.

Su Chi vi avevamo raccontato il gelo tra Belen e D’Urso dietro le quinte a #BallandoConLeStelle. In radio, dopo una gag di De Lucia/D’Urso, l’argentina conferma: “Non mi saluta ma io non ho problemi, ciao Barbara. Col cuore”. pic.twitter.com/DQiRhEAqOE — Giuseppe Candela (@GiusCandela) October 29, 2025

Le parole di Belen hanno riacceso i riflettori su un rapporto che sembra incrinato da tempo. Le prime tensioni risalirebbero ai tempi in cui la conduttrice era ancora regina dei pomeriggi Mediaset. “Faccio il 22% anche senza i Rodriguez”, avrebbe detto la D’Urso, dopo che Cecilia e Jeremias avevano rifiutato di partecipare a una delle sue trasmissioni.

Già nel 2012, quando Belen era legata a Fabrizio Corona, le due avrebbero avuto un confronto acceso. “Abbiamo avuto una discussione, ma non entro nei dettagli. L’ho fatto per proteggere una persona a me cara”, raccontò tempo fa la showgirl al Fatto Quotidiano. “Non apprezzo i suoi programmi ma li rispetto, è una grande professionista”.

Anche di recente, dietro le quinte di “Ballando con le stelle”, dove Barbara è concorrente e Belen è stata ospite come “ballerina per una notte”, le due si sarebbero ignorate completamente. Nessun saluto, nessuno sguardo.

A quanto pare, il gelo tra Belen Rodriguez e Barbara d’Urso continua. E, almeno per ora, nessuna delle due sembra intenzionata a rompere il silenzio.