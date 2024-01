Durante uno di quei momenti gossip-friendly, Beatrice Luzzi si è lasciata scappare una confessione che ha fatto saltare più di una sopracciglio nella Casa del Grande Fratello.

La nostra attrice preferita ha ammesso di avere una “cotta” smisurata per nientemeno che il mitico cantautore Biagio Antonacci.

Non solo lo considera un talento pazzesco, ma pure uno sguardo magnetico che ha conquistato il suo cuore.

La serata di ieri ha visto Beatrice Luzzi rilassarsi in veranda, scambiando quattro chiacchiere con alcuni coinquilini del Grande Fratello.

Un momento di distrazione perfetto per allontanarsi dalle tensioni delle ultime ore.

Nel video spunta anche Federico Massaro, Rosanna Fratello e Stefano Miele, tutti in nomination insieme a lei.

Tra un pettegolezzo e un’altra confessione, l’attrice ha dichiarato:

A me m’attizza Biagio Antonacci. E’ il mio tipo? Alessandro, il mio ex marito, non è mai stato geloso ma di lui invece… non so perché!