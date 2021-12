Il Grande Fratello Vip, dopo un inizio in sordina, sta incominciando a regalarci nuove dinamiche anche per via delle new entry, Alessandro Basciano compreso che ha attaccato Clarissa Selassiè.

Basciano chiamato “tizio” da Clarissa sbotta: “Sta falsa!”

Clarissa è entrata nella Casa insieme al fratello Christian (che Costantino Della Gherardesca ha commentato) ed ha fatto una raccomandazione a Jessica proprio in merito al suo interesse nei confronti di Basciano:

Lascia perdere il tizio e difendi la nostra amicizia con Sophie, lei è la nostra sorellina!

Alessandro Basciano si è offeso per essere stato chiamato “tizio” ed ha farfugliato alcune parole contro la più piccola delle sorelle Selassiè:

Meno male che ha voluto parlare con me. Mamma mia… Lei, sì. Sta falsa. Ah… ti prego ti prego.

Alessandro Basciano si riferisce ad un episodio accaduto prima del suo ingresso al GF Vip quando Clarissa lo ha contattato in privato e si sarebbero scambiati alcuni messaggi.

Anche gli altri vipponi non hanno gradito le parole di Clarissa e, quando Lulù e Jessica sono tornate in salone, nessuno ha mostrato particolare entusiasmo e proprio Basciano ha aggiunto:

Anche meno eh. Ma anche perché chi è? Non mi conosce però voleva parlare con me…

E certo, sta parlando Mister popolarità!