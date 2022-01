Barù durante la diretta del Grande Fratello Vip è stato “costretto” a scegliere tra Jessica Selassiè e Soleil Sorge. Dopo la domanda di Alfonso Signorini, l’esperto in vini ha fatto il nome della princess (salvo cambiare idea nella notte).

Barù “sceglie” Jessica ma nella notte “punta” Soleil

A quanto pare Barù in diretta avrebbe fatto il nome di Jessica per non farla stare male visto il suo interessamento. Dopo la diretta, tra un sorso di vino e l’altro, il nipote di Costantino ha detto la sua davanti a Soleil:

Io voglio Sole. A me, onestamente… se dovessi puntare su una persona sarebbe Soleil, ma io l’ho detto subito. Sei l’unica che mi attizza. Sei l’unica che mi smuove qualcosa e non so se qui dentro è un grande complimento. Però sei fig* non è che non sei fig*.

Il fandom di Jessica e Barù (I #Jerù) è convinto che lui abbia un interesse per la princess ma non voglia ammetterlo.

Barù dice che in puntata ha detto di preferire Jessica perché “pensa quanto ci sarebbe rimasta male”, e poi dice che se proprio dovesse scegliere invece andrebbe su Soleil perché è l’unica che “lo attizza”. E anche alla prossima avrà i voti di ambo i fandom. POLLI.#gfvip — BL (@rainbow20202020) January 29, 2022