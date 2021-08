Caffeuccio amarissimo per Barbara d’Urso che, dal prossimo 6 settembre, tornerà in onda con Pomeriggio 5 solamente per una cinquantina (scarsa) di minuti così come rivela il palinsesto Mediaset.

Caffeuccio amaro per Barbara d’Urso: Pomeriggio 5 dimezzato

Il programma condotto da Barbara d’Urso inizierà alle 17.35 e, come tradizione vuole, dalle 18.45 in poi si passa la linea al game show Mediaset di turno (in questo caso Caduta Libera).

Togliendo i blocchi pubblicitari di cui Barbarella va abbondantemente fiera, Pomeriggio 5 durerà circa 45/50 minuti.

Ad oggi, quindi, tutte le indiscrezioni sul futuro televisivo di Barbara d’Urso sono state confermate appieno nonostante lei abbia smentito più e più volte le anticipazioni di questi mesi.

Live Non è la d’Urso e Domenica Live hanno chiuso i battenti per bassi ascolti, Il Grande Fratello in chiave “Nip” è stato cancellato e, attualmente, Carmelita non ha alcun programma in prime time.

Confermata la riduzione di #Pomeriggio5 che tolta la pubblicità durerà circa 50 minuti.

“Benvenuti, col cuore”.

“Arrivederci, col cuore.”

Fine programma. https://t.co/9VRcyV0Bb3 — Giuseppe Candela (@GiusCandela) August 27, 2021