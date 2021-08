Barbara d’Urso non condurrà nemmeno La Talpa. Per la regina di Cologno sono tempi duri e così, dopo la chiusura di Live e Domenica Live per bassi ascolti, la nostra Carmelita Nazionale tornerà in pista solamente con Pomeriggio 5.

Barbara d’Urso non condurrà La Talpa: ecco quando debutterà lo show

Stando a quanto risulta a TvBlog, Mediaset starebbe vagliando una ‘pazza idea’ per quanto riguarda la conduzione della trasmissione. – scrive il buon Massimo Galanto – Nelle scorse ore, infatti, sarebbe stato fatto il nome di Barbara d’Urso. Un nome clamoroso non soltanto perché permetterebbe a Carmelita di tornare in onda in prima serata, dopo la chiusura di Live-Non è la d’Urso (e di Domenica Live) e la scomparsa dai palinsesti del Grande Fratello Nip, ma anche perché potrebbe essere letto come uno sgarbo a Lucio Presta, manager e marito di Paola Perego, in aperta guerra ormai da tempo con la d’Urso.

Questa l’indiscrezione che aveva lanciato Blogo appena una settimana fa.

In queste ore, invece, via Dagospia, il buon Giuseppe Candela svela alcuni retroscena e smentisce questa possibilità:

Barbara D’Urso sarà la nuova conduttrice de La Talpa? La notizia circola da qualche giorno e viene rilanciata da diversi siti con reazioni contrastanti. Fonti Mediaset non confermano l’ipotesi a Dagospia, dopo anni la conduttrice è stata ridimensionata, improbabile dunque che possa esserle affidato un titolo di punta. Chi ci sarà alla conduzione? È una domanda che a Cologno Monzese non si stanno facendo perché prima bisognerà capire il periodo di messa in onda. Con lo scontato allungamento del Grande Fratello Vip e gli accordi già presi per L’Isola dei Famosi, La Talpa potrebbe sbarcare su Canale 5 non prima dell’autunno 2022.

Come l’avrà presa Barbara?