Volti di Ballando con le stelle commentano il "caso" di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è il principale argomento di discussione dei talk pomeridiani. Dopo il botta a risposta tra Fedez e Myrta Merlino, del Pandoro Gate si sono occupati anche durante La Vita in diretta.

Luisella Costamagna, ospite di Alberto Matano, ha svelato cosa ne pensa del caso del momento e non ci è certamente andata giù leggera, anzi:

Condivido che siano state imposte delle linee guida e delle regole con multe fino a 600.000 € agli influencer, che ora sono costretti ad indicare quando si tratta di pubblicità.

Non so se funzionerà e spero che ci siano i controlli. Direi che è una cosa necessaria. L’accanimento su Chiara Ferragni? Io penso che se vivi sui social e vivi i vantaggi dei social, è assolutamente inevitabile che all’occasione ti arrivi addosso anche negativo, se poi c’è la beneficenza per i bambini di mezzo.

E poi teniamo presente che Chiara Ferragni sugli impegni sociali e beneficenza ha costruito parte consistente della sua reputazione, oltre al fatto di essere una grande donna d’affari, quindi ci sta ed è inevitabile.