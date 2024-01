Francesca Ferragni licenziata per colpa dello scandalo che ha investito la sorella maggiore Chiara? Secondo Parpiglia sì (ma le cose sono andate decisamente in modo diverso).

Francesca Ferragni licenziata per colpa di Chiara? Lei fa chiarezza dopo la news di Parpiglia

L’ex autore del GF ora passato alla radio, cura una rubrica dove si occupa di gossip e notizie più o meno veritiere (come in questo caso, visto che pure i diretti interessati lo hanno smentito).

Secondo Parpiglia, Francesca sarebbe stata licenziata:

Diamo questa notizia in esclusiva. Che è bruttissima. Francesca Ferragni, sorella di Chiara Ferragni, fa la dentista, ha studiato per fare la dentista.

Lavorava in uno studio e succede che il titolare – c’erano degli screzi precedenti, ma il caos legato al pandoro gate si riserva inevitabilmente anche su tutto ciò che è collaterale alla famiglia. Ferragni è stata mandata via un mese. È stata sospesa un mese, ma è alle Maldive quindi non sta malissimo però credo che sia stata licenziata e abbia perso il lavoro.