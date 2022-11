La nuova puntata di Ballando con le stelle andrà in onda stasera? Oggi, sabato 26 novembre, lo show condotto da Milly Carlucci inizia un po’ in ritardo: ecco a che ora e per quale motivo.

Ballando con le stelle va in onda? Ecco a che ora inizia

Il mitico programma di Rai1 slitta come orario dopo le 22 (per l’esattezza alle 22.15) per via dei Mondiali di calcio trasmessi su Rai1. Anche le prossime puntate del talent show a ritmo di danza cambieranno addirittura il giorno della messa in onda.

“Sabato prossimo sarà una serata particolare, con un orario di partenza diverso: invece di iniziare al nostro solito orario (cioè attorno alle 20.35, ndr.) saremo in onda dopo la partita di calcio dei Mondiali. – ha affermato Milly la scorsa settimana – Aspettateci con la stessa fedeltà e lo stesso amore perché noi ve ne restituiremo altrettanto”.

Anche le prossime puntate di Ballando con le stelle saranno “ballerine”. Il nono appuntamento passerà dal sabato al venerdì e quindi andrà in onda il 2 dicembre alle 22:05, la decima tornerà ad essere prevista di sabato, alle 17 dicembre, mentre l’undicesima puntata torna ad essere programmata per venerdì 23 dicembre.

Quindi, niente paura, lo show stasera andrà in onda regolarmente ma più tardi del previsto.