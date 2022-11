Dopo l’eliminazione di Lorenzo Biagiarelli avvenuta nella passata puntata di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli, sua compagna e giurata del programma, ha deciso di non trattenersi più e di dire tutto ciò che pensa, soprattutto in merito alla sua collega e vicina di poltrona, Carolyn Smith. Quest’ultima, presidente di giuria, si è espressa infatti in modo tutt’altro che pacato sia nei confronti di Selvaggia che del suo compagno.

Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith, scintille a Ballando con le Stelle

Ciò che Selvaggia Lucarelli pensa di Carolyn Smith lo ha voluto dire nel corso di una recente e lunga intervista a Davide Maggio per il suo blog. Qui Selvaggia ha esplicitato tutta la sua delusione nei confronti della collega ed ha ritenuto ingiusto il suo atteggiamento nei confronti del compagno. La Smith infatti si è espressa sul suo conto malgrado la gara sia ancora aperta (Lorenzo Biagiarelli è stato eliminato ma potrebbe ancora giocare la carta del ripescaggio).

Dopo aver detto la sua nell’intervista al noto blog televisivo, Selvaggia ha ribadito il suo punto di vista sulla collega anche attraverso le sue Instagram Stories. La giornalista ha in primo luogo spiegato di aver evitato di andare nei vari programmi tv a parlare di Ballando con le Stelle proprio per via della presenza del compagno in gara. Al tempo stesso ha spiegato che lo stesso Lorenzo avrebbe scelto di mantenere un basso profilo, “perché gli sembrava giusto non godere di ulteriore visibilità, vista la situazione”.

Selvaggia ha poi spiegato di non essere intervenuta neppure in merito a ciò che si dice di lei nei vari talk sul programma di Milly Carlucci dal momento che farebbe tutto parte del gioco.

Nonostante questo però non accetterebbe più l’atteggiamento di Carolyn Smith:

Da sette anni però la collega che siede accanto a me non perde occasione, in ogni edizione, di sottolineare la mia inadeguatezza al ruolo, pur sapendo che anche gli altri tre giudici (a cui non dice però mai nulla) commentano la danza senza avere nessuna competenza specifica. L’ho sempre lasciata fare ed ho evitato di tornarci su fuori da Ballando. Quest’anno ennesime battute in puntata e ora pure l’intervista a ribadirlo, oltre che per attaccare gratuitamente Lorenzo, che di fatto sarebbe pure ancora in gara. Quindi sinceramente mi sono rotta abbastanza le scatole di subire a sua incomprensibile e mai ricambiata maleducazione, maleducazione che non mi risparmia neppure in settimane per me complicate. Parla lei di empatia, come no.

Il riferimento è alla recente morte della madre Nadia, a causa del Covid. Stasera la presidente di giuria replicherà alle parole della Lucarelli?