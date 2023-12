Questa sera, sabato 2 dicembre, la nuova puntata di Ballando con le Stelle si scontrerà con il Grande Fratello. Per lo show ballerino condotto su Rai1 da Milly Carlucci, si avvicina sempre di più l’attesissima finale, in onda il prossimo 23 dicembre, poco prima di Natale.

Ballando con le Stelle sfida Grande Fratello

In vista della nuova puntata di Ballando con le Stelle, dobbiamo attenderci stasera un incredibile colpo di scena. E’ quanto annunciato dalla padrona di casa Milly Carlucci durante il programma di Caterina Balivo, La volta buona.

Stando alle parole di Milly Carlucci, il colpo di scena della puntata avrà a che fare con l’inaspettata doppia eliminazione, ma questa non sarà la sola novità della puntata.

Anche stasera ci saranno ben due tesoretti, che avranno un ruolo molto importante dal momento che mette in palio diversi punti utili alle varie coppie di ballerini in gara. Uno di questi sarà conquistato da Anna Foglietta e Lillo, mentre il secondo arriva da Maria Esposito, che in Mare Fuori interpreta Rosa Ricci. Insieme a lei saranno a Ballando anche Giulia Luzi, Antonio Orefice e Mattia Zenzola, ovvero i protagonisti del musical di Mare Fuori.

Tesoretti, ospiti illustri e doppia eliminazione: saranno questi gli ingredienti della nuova puntata di Ballando.